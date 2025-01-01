Меню
Бриджит Фонда
Награды
Награды и номинации Бриджит Фонда
Bridget Fonda
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Бриджит Фонда
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
