Персоны
Эмили Атеф
Emily Atef
Награды и номинации Эмили Атеф
Каннский кинофестиваль 2022
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Главный приз Недели критики
Номинант
Берлинале 2015
Премия Eurimages за развитие совместного производства
Победитель
Премия Eurimages за развитие совместного производства
Победитель
Премия Eurimages за развитие совместного производства
Победитель
Берлинале 2023
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2018
Лучший фильм
Номинант
