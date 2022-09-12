«Кровавый спорт»: куда пропал соперник Ван Дамма и самый жуткий злодей 80-х

Харизмы и мощи артисту не занимать до сих пор.

Имя уроженца Гонконга Боло Йена отлично знакомо практически каждому любителю боевиков 1980-1990-х. Роли огромного, по-настоящему мощного злодея с вечно холодным и отрешенным лицом, к тому же истинного мастера боевых искусств, накрепко врезались в память поклонникам «Выхода Дракона», «Кровавого спорта» и «Двойного удара».

Боло, за свою актерскую карьеру успевший побывать антагонистом не только Ван Дамма, но и самого Брюса Ли (легендарный мастер сам привел молодого культуриста и бойца на съемочную площадку), до сих пор находится в отличной форме, продолжая заниматься в зале и тренируя собственных учеников. 76-летний актер считает, что его отрицательные роли не только не испортили ему карьеру, а принесли мировую славу.

Последние годы Боло Йен не снимается в кино. Однако его харизматичные персонажи, несомненно, останутся со зрителями на долгие годы.