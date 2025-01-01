Меню
Михаил Швейцер
Награды
Награды и номинации Михаил Швейцер
О персоне
Фильмография
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Михаил Швейцер
Кинофестиваль Кинотавр 1992
Специальный приз
Победитель
Специальный приз
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1994
Полнометражный фильм
Номинант
