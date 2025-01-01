Меню
Бенуа Делепин
Награды
Награды и номинации Бенуа Делепин
Benoît Delépine
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Бенуа Делепин
Каннский кинофестиваль 2012
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Победитель
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2009
Мировое кино – драматическое
Победитель
Мировое кино – драматургия
Номинант
Берлинале 2020
Специальный приз жюри
Победитель
Специальный приз жюри
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2010
Золотой берлинский медведь
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2004
Гран При
Номинант
