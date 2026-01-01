Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Персоны Джульет Миллз Награды

Juliet Mills
Золотой глобус 1973 Золотой глобус 1973
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1971 Золотой глобус 1971
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in a Comedy or Drama Special
Победитель
