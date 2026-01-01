Оповещения от Киноафиши
Джульет Миллз
Награды
Награды и номинации Джульет Миллз
Juliet Mills
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джульет Миллз
Золотой глобус 1973
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in a Comedy or Drama Special
Победитель
