За канделябрами
– Байопик о скандально известном пианисте и конферансье Владзиу Валентино Либераче. В 50-х годах он часто появлялся в вызывающих и вычурных нарядах, украшенных искусственными бриллиантами, золотом, мехами и блестками. Популярность он обрел благодаря своим пластинкам, а также частому появлению на телевидении и в кино.
Ради него одного можно смотреть. Как он нежно гладил ножищу Дэймона, и выражение лица при этом такое умиротворенное и мечтательное✊
А так, и канделябры, и то, что за ними одинаково утомляют. Много блеска, стразов и всяких перьев.
Но Дуглас фееричен, конечно. Недавно смотрела финчеровскую Игру с ним, пришла к твердой уверенности, что миллионер это не размер состояния, а характер.
Из-под перьев Либераче тоже Дуглас прёт, его стержень чувствуется.
Дэймон хорош, но так чтобы вау, чтобы краски новые, такого нет. Скандалил, правда, по-бабьи, забавно.
Музыкальные номера приятные и безделушки-рояли понравились, которые под финальные титры экспонировали.
6/10
