Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
За канделябрами - трейлер
Киноафиша Трейлеры За канделябрами. Трейлер

За канделябрами. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 8 апреля 2013
За канделябрами – Байопик о скандально известном пианисте и конферансье Владзиу Валентино Либераче. В 50-х годах он часто появлялся в вызывающих и вычурных нарядах, украшенных искусственными бриллиантами, золотом, мехами и блестками. Популярность он обрел благодаря своим пластинкам, а также частому появлению на телевидении и в кино.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Бохсним с Содербергом, надеюсь, что это не прощальный фильм Майкла Дугласа.

Ради него одного можно смотреть. Как он нежно гладил ножищу Дэймона, и выражение лица при этом такое умиротворенное и мечтательное✊

А так, и канделябры, и то, что за ними одинаково утомляют. Много блеска, стразов и всяких перьев.

Но Дуглас фееричен, конечно. Недавно смотрела финчеровскую Игру с ним, пришла к твердой уверенности, что миллионер это не размер состояния, а характер.

Из-под перьев Либераче тоже Дуглас прёт, его стержень чувствуется.

Дэймон хорош, но так чтобы вау, чтобы краски новые, такого нет. Скандалил, правда, по-бабьи, забавно.

Музыкальные номера приятные и безделушки-рояли понравились, которые под финальные титры экспонировали.

6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.5 За канделябрами
За канделябрами биография, драма, 2013, США
На высоте страха - дублированный трейлер 02:21
На высоте страха  дублированный трейлер
Финник 2 - трейлер 2 02:21
Финник 2  трейлер 2
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Тимур и его команда - trailer 01:00
Тимур и его команда  trailer
Эдем - дублированный трейлер 02:11
Эдем  дублированный трейлер
Гризли - дублированный трейлер 01:00
Гризли  дублированный трейлер
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Эддингтон - дублированный трейлер 01:01
Эддингтон  дублированный трейлер
Пятачок. Кровь и жёлуди - дублированный трейлер 01:40
Пятачок. Кровь и жёлуди  дублированный трейлер
Сказки тёмного леса. Ворожея - трейлер 01:00
Сказки тёмного леса. Ворожея  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше