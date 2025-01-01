Меню
Персоны
Эбон Мосс-Бакрак
Награды
Награды и номинации Эбона Мосс-Бакрака
Ebon Moss-Bachrach
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Эбона Мосс-Бакрака
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
