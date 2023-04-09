Забыл постареть: как сложилась судьба самого знаменитого итальянца в СССР (фото)

Нинетто Даволи стал настоящим украшением фильма Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Джузеппе в его исполнении раз и навсегда покорил сердца зрителей, а сам актер стал самым популярным итальянцем в Советском Союзе.

Артист до сих пор остается востребованным среди режиссеров. Новые проекты с его участием не перестают радовать преданных поклонников. Многие из них восхищаются не только талантом и трудолюбием знаменитости, но и его внешностью.

Кажется, что с годами Даволи совсем не изменился. Фанаты шутят, что их любимец попросту забыл, что людям свойственно стареть. В 74 года далеко не каждый остается таким молодым и активным, как Нинетто.

Отметим, что актер может похвастаться не только успешной карьерой, но и крепкой семьей. Артист женился в начале 70-х. С женой у них появились двое сыновей — Пьер Паоло и Гвидо.