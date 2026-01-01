Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Персоны
Гидеон Рафф
Награды
Награды и номинации Гидеона Раффа
Gideon Raff
О персоне
Награды
Награды и номинации Гидеона Раффа
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
BAFTA 2013
Best International
Номинант
Best International
Номинант
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