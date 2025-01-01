Меню
Пенни Маршалл
Награды
Награды и номинации Пенни Маршалл
Penny Marshall
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Пенни Маршалл
Золотой глобус 1980
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1988
Children and Cinema Award - Special Mention
Победитель
