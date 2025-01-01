Меню
Джадд Нельсон
Награды
Награды и номинации Джадда Нельсона
Judd Nelson
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Джадда Нельсона
Золотой глобус 1988
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотая малина 1988
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1987
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Silver Bucket of Excellence Award
Победитель
