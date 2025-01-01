Меню
Найджел Хоторн
Награды
Награды и номинации Найджел Хоторн
Nigel Hawthorne
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1995
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Best Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Best Light Entertainment Performance
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Best Light Entertainment Performance
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Light Entertainment Performance
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Best Light Entertainment Performance
Победитель
