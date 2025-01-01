36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде

Лука в «Бригаде» держал Белого на крючке, но вдруг снял оцепление с больницы: этот момент зрители до сих пор не могут понять

А вы догадывались, кто Дин Винчестер из «Сверхъестественного» по знаку зодиака? Ну типичный же…

Это тот самый недостающий пазл: в «Очень странные дела» вернули давно забытого персонажа — плохие новости для Векны

Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»

Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)

Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж

От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

Эту сцену в «Операции "Ы"» мужчины не проматывают: она могла и не попасть в фильм – всему виной длинный язык Гайдая

46 лет назад людей лишили 2-х серий «Места встречи»: почему сцены с пасынком Высоцкого «сократили» перед ТВ-премьерой