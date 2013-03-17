Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Наши матери, наши отцы
Постер сериала Наши матери, наши отцы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Наши матери, наши отцы

Наши матери, наши отцы (2013 - 2013)

Unsere Mütter, unsere Väter 18+
Год выпуска 2013
Страна Германия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ZDF
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Сериал «Наши матери, наши отцы» – это немецкий историко-драматический боевик о судьбах пятерых друзей, столкнувшихся с ужасами войны. В июне 1941 года молодые немцы свято верят в правоту Гитлера. Они считают, что весь мир уже лежит у их ног, нужно лишь взять его уверенной рукой. Ребята, знакомые с детских лет, собираются вместе в последний раз перед уходом на русский фронт. Они еще не знают, что ждет их впереди: суровая зима в окопах, сокрушительная Курская битва, фронтовой госпиталь и штрафной батальон.

В ролях
В ролях
Фолькер Брух
Фолькер Брух
Марк Вашке
Марк Вашке
Катарина Шюттлер
Катарина Шюттлер
Сильвестр Грот
Сильвестр Грот
Кристиана Пауль
Кристиана Пауль
Гётц Шуберт
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшие сериалы про евреев Лучшие сериалы про евреев
Европейские сериалы Европейские сериалы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Наши матери, наши отцы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 3 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше