Сериал «Наши матери, наши отцы» – это немецкий историко-драматический боевик о судьбах пятерых друзей, столкнувшихся с ужасами войны. В июне 1941 года молодые немцы свято верят в правоту Гитлера. Они считают, что весь мир уже лежит у их ног, нужно лишь взять его уверенной рукой. Ребята, знакомые с детских лет, собираются вместе в последний раз перед уходом на русский фронт. Они еще не знают, что ждет их впереди: суровая зима в окопах, сокрушительная Курская битва, фронтовой госпиталь и штрафной батальон.