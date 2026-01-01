Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Херберт Росс
Награды
Награды и номинации Херберта Росса
Herbert Ross
О персоне
Награды
Награды и номинации Херберта Росса
Оскар 1978
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучший режиссёр
Победитель
ММКФ 1995
Золотой Святой Георгий
Номинант
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