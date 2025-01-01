Меню
Келли МакГиллис
Награды
Награды и номинации Келли МакГиллис
Kelly McGillis
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Келли МакГиллис
Золотой глобус 1986
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1987
Best Actress
Победитель
