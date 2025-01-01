Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео

«Это невероятно»: второй сезон еще не вышел, а Marvel уже обсуждает пятый — что происходит с «Людьми Икс ’97»

Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться?

От «Магической битвы» до «Соло левелинга»: выберите аппетитное японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)

Вовсе не сцена с лягушкой: фанаты назвали лучший момент в «Монологе фармацевта» – в аниме еще не показали, а вот читатели ранобэ все поймут

«Это лучшее, что я видел»: на Reddit выбрали самый жуткий хоррор-сериал – удивитесь, но снят не по Кингу, а рейтинг даже не дотянул до 8

«Непоняток не остается, это радует»: фанаты «Извне» и «Очень странных дел», ликуйте – нашлась занятная замена на 4 сезона с рейтингом 7.5

Дэдпул с Детстроуком вцепились друг другу в глотки: определили, кто выйдет живым из смертельной битвы

Не только «Вампиры средней полосы»: что смотреть в онлайн-кинотеатрах на неделе – собрали громкие премьеры с 29 октября по 1 ноября

Ход конем: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по кадрам с шахматами и шашками (тест)