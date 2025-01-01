Меню
Награды
Награды и номинации Стефана Эллиотта
Stephan Elliott
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Стефана Эллиотта
Каннский кинофестиваль 1993
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667