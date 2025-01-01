Меню
Кристофер Моррис
Награды
Награды и номинации Кристофера Морриса
Christopher Morris
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Кристофера Морриса
BAFTA 2011
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший короткометражный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Best Innovation
Номинант
Best Innovation
Номинант
Best Comedy Programme or Series
Номинант
Best Comedy Programme or Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Best New Director (Fiction)
Номинант
Сандэнс 2010
Мировое кино – драматургия
Номинант
