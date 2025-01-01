Меню
Хэл Нидэм
Награды
Награды и номинации Хэла Нидэма
Hal Needham
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Хэла Нидэма
Оскар 2013
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1987
Scientific and Engineering Award
Победитель
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Engineering Development
Победитель
Золотая малина 1985
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 1984
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 1983
Худший режиссер
Номинант
