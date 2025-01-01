Меню
Верн Тройер
Награды
Награды и номинации Верна Тройера
Verne Troyer
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Верна Тройера
Золотая малина 2009
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best On-Screen Duo
Победитель
Best On-Screen Duo
Победитель
Best Musical Performance
Номинант
Best Musical Performance
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
