Киноафиша Персоны Верн Тройер Награды

Награды и номинации Верна Тройера

Verne Troyer
Награды и номинации Верна Тройера
Золотая малина 2009 Золотая малина 2009
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000 MTV Movie & TV Awards 2000
Best On-Screen Duo
Победитель
Best On-Screen Duo
Победитель
Best Musical Performance
Номинант
 Best Musical Performance
Номинант
 Лучший бой
Номинант
 Лучший бой
Номинант
