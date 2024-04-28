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Постер сериала Зови меня папой
Постер сериала Зови меня папой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Зови меня папой

Зови меня папой (2024 - …)

Kald mig far 18+
Год выпуска 2024
Страна Дания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность сериала 2 часа 24 минуты

О чем сериал

Адвокат Сергея Света сообщает ему, что свидетель по его делу отказался от показаний. Сергея отпускают на свободу, и он начинает замечать, что Саша стала вести себя иначе и избегает встреч и общения с ним. Варвара заселяется в дом Градовых после инсценированного ограбления, пользуясь добротой Сергея. Молодожёны Кира и Олег сталкиваются со сложностями семейной жизни, а шеф-повар Сандро ищет встреч с Ниной. Саша рассказывает подругам, что Анна Евгеньевна причастна к аресту Сергея, и просит совета, как себя вести. Теперь по договору с бабушкой она должна отказаться от возлюбленного в обмен на его свободу. Тем временем Сергей узнаёт, что клиенты один за другим отказываются работать с его компанией, и «Стиллард» может лишиться всех контрактов. Он решает выяснить, кто стоит за его недавним арестом, разрушившим его репутацию.

В ролях
В ролях
Алекс Хег Андерсен
Алекс Хег Андерсен
Серен Сэттер-Лассен
Лила Нобель
Лоне Родбро
Магнус Хаугард Петерсен
Johanne Milland
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Сезоны
Зови меня папой - Сезон 1 Сезон 1
2024, 6 эпизодов
 
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