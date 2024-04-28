Адвокат Сергея Света сообщает ему, что свидетель по его делу отказался от показаний. Сергея отпускают на свободу, и он начинает замечать, что Саша стала вести себя иначе и избегает встреч и общения с ним. Варвара заселяется в дом Градовых после инсценированного ограбления, пользуясь добротой Сергея. Молодожёны Кира и Олег сталкиваются со сложностями семейной жизни, а шеф-повар Сандро ищет встреч с Ниной. Саша рассказывает подругам, что Анна Евгеньевна причастна к аресту Сергея, и просит совета, как себя вести. Теперь по договору с бабушкой она должна отказаться от возлюбленного в обмен на его свободу. Тем временем Сергей узнаёт, что клиенты один за другим отказываются работать с его компанией, и «Стиллард» может лишиться всех контрактов. Он решает выяснить, кто стоит за его недавним арестом, разрушившим его репутацию.