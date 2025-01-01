Меню
Пегги Вуд
Награды
Награды и номинации Пегги Вуд
Peggy Wood
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1966
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1966
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1957
Best Continuing Performance by an Actress in a Dramatic Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1953
Best Actress
Номинант
