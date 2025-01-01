Меню
Марлен Хуциев
Награды
Награды и номинации Марлен Хуциев
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Марлен Хуциев
Венецианский кинофестиваль 1965
Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1992
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
