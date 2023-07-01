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Киноафиша Статьи Режиссер поплатился карьерой за советский фильм: его на коленях умоляли снять эту картину

Режиссер поплатился карьерой за советский фильм: его на коленях умоляли снять эту картину

1 июля 2023 11:00
Режиссер поплатился карьерой за советский фильм: его на коленях умоляли снять эту картину

Его репутация оказалась под ударом.

Геннадий Полока был известен своим нестандартным виденьем и подходом к производству фильмов. В его картинах часто можно было заметить буффонаду и гротеск, что завораживало зрителей и одновременно с этим раздражало критиков и цензоров. Режиссер к тому же не боялся высмеивать недостатки советского строя, из-за чего был в немилости у чиновников.

Однако постановщик был талантлив, и некоторые сценаристы мечтали, чтобы именно Полока экранизировал их историю. Больше всего повезло Виктору Мережко, который чудом уговорил режиссера приступить к работе над комедией «Одиножды один». Картина понравилась многим зрителям, но критики обвинили ее в бестактности и даже пошлости. Дело в том, что главный герой фильма оказался эгоистичным и не самым приятным человеком, в образе которого цензоры усмотрели насмешку над советским гражданином.

Режиссер поплатился карьерой за советский фильм: его на коленях умоляли снять эту картину

В итоге Геннадия Ивановича лишили возможности снимать, а его репутация оказалась под ударом.

Фото: заставка киностудии «Мосфильм», кадр из фильма «Одиножды один» (1974)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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