Режиссер поплатился карьерой за советский фильм: его на коленях умоляли снять эту картину

Геннадий Полока был известен своим нестандартным виденьем и подходом к производству фильмов. В его картинах часто можно было заметить буффонаду и гротеск, что завораживало зрителей и одновременно с этим раздражало критиков и цензоров. Режиссер к тому же не боялся высмеивать недостатки советского строя, из-за чего был в немилости у чиновников.

Однако постановщик был талантлив, и некоторые сценаристы мечтали, чтобы именно Полока экранизировал их историю. Больше всего повезло Виктору Мережко, который чудом уговорил режиссера приступить к работе над комедией «Одиножды один». Картина понравилась многим зрителям, но критики обвинили ее в бестактности и даже пошлости. Дело в том, что главный герой фильма оказался эгоистичным и не самым приятным человеком, в образе которого цензоры усмотрели насмешку над советским гражданином.

В итоге Геннадия Ивановича лишили возможности снимать, а его репутация оказалась под ударом.