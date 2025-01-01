Меню
Тони Сервилло
Награды
Награды и номинации Тони Сервилло
Toni Servillo
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Тони Сервилло
Венецианский кинофестиваль 2021
Best Actor
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2007
Best Actor
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2001
Pasinetti Award - Special Mention
Победитель
Pasinetti Award - Special Mention
Победитель
