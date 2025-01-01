Меню
Матье Кассовиц
Награды
Награды и номинации Матье Кассовица
Mathieu Kassovitz
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Матье Кассовица
Каннский кинофестиваль 1995
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1991
Премия «Перспективы кино»
Победитель
Каннский кинофестиваль 1997
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
