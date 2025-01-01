Меню
Награды и номинации Матье Кассовица

Каннский кинофестиваль 1995 Каннский кинофестиваль 1995
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1991 Каннский кинофестиваль 1991
Премия «Перспективы кино»
Победитель
Каннский кинофестиваль 1997 Каннский кинофестиваль 1997
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
