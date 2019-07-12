«Присягнувшая тьме»: Рецензия Киноафиши

Ведьмы всегда были одними из ключевых персонажей кинематографа, заигрывавшего с хоррор-тематикой. Все началось с одноименного фильма Беньямина Кристенсена 1922 года и продолжалось после – вплоть до легкомысленных «Зачарованных», которыми засматривались подростки на рубеже веков. Быть ведьмой – в каком-то смысле означало быть женщиной. Инквизиция выкашивала молотом и огнем неугодных и своевольных, не желающих подчиняться патриархальной логике.

Новый британский хоррор «Присягнувшая тьме» начинается ровно с этого. Англия, XVII век, молодая девица Персефона (Ханна Артертон) обвиняется в колдовстве и подлежит немедленному уничтожению. Вмешивается добрый случай (или, как выяснится позже, злой рок). От незавидной участи ее спасает мать-настоятельница (Клэр Хиггинс), которая заведует отдаленным женским монастырем, где находят прибежище заблудшие души.

Довольно быстро оказывается, что никаких ведьм в этом фильме нет и не предвидится. «Присягнувшая тьме» – представитель nunsploitation, ужастиков, спекулирующих на теме монашек. Полутемный монастырь оказывается расположен не у Христа за пазухой, а где-то у входа в нижнее днище ада. Девушки попадают туда, но ни одна за многие десятилетия так и не покинула его стен.

«Присягнувшая тьме»

Внутри монастыря бродит злая сущность, демон-убийца, который играет с послушницами в игру на выживание. От кого же им ждать помощи? Возлюбленный одной из девушек, что жаждет попасть внутрь, подозрительная старуха, упреждающая о грядущих несчастиях или сам Бог? Эти герои выглядят здесь немного неуместными, ведь в основном сценарий сконцентрирован на злоключениях Персефоны, наделенной пророческим даром.

Nunsploitation может быть довольно изобретателен – в прошлом году это доказала ирландская «Дверь Дьявола», стилизованная под найденную пленку. Впрочем, чаще всего, хорроры про святых девушек оказываются клишированными и банальными поделками – «Проклятие монахини» или «Святая Агата» не дадут соврать.

«Присягнувшая тьме» идет по пути наименьшего сопротивления – погружает все в полутьму, пугает резкими появлениями из-за угла и рассказывает довольно неинтересную историю. Главная героиня окружена другими сестрами по несчастью, которые с трудом понимают, что здесь происходит. Искушенный зритель сразу поймет, кто из персонажей тут с гнильцой, почему все именно так и как фильм закончится.

К сожалению, сценарий не реализует возможность рассказать историю о женской эмансипации в условиях религиозного и жестокого Средневековья, пропущенную через хоррор-призму. «Присягнувшая тьме» сконцентрирована на своей пугающей составляющей – этот ужастик может вас напугать, если вы боитесь резких сцен и гнетущей атмосферы. Привлекательный сеттинг мрачного столетия, проникнутого пытками «ведьм» и религиозным фанатизмом, тоже можно смело записать в плюсы картины.

Режиссер Пол Хайет заслуживает похвалы за щедрые на кровь сцены (автор фильма и сценарист помимо всего прочего еще и специалист по гриму). Хотя в какой-то момент зритель может понять, что «Присягнувшая тьме» слишком изобилует натуралистичными сценами с присутствием вырванных глазных яблок

«Присягнувшая тьме» выглядит как типичный образчик nunsploitation, который предлагает зрителю ровно то, что он может ожидать от подобного фильма. Однако ваши глаза останутся в целости и сохранности – этот хоррор не злоупотребляет действительно ужасающими сценами.

Марат Шабаев