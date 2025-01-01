Меню
Джон Херцфелд
Награды
Награды и номинации Джона Херцфелда
John Herzfeld
О персоне
Фильмография
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Directing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Золотая малина 1984
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
