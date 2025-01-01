Не «Генезис» и не «Восстание машин»: именно этот фильм фанаты «Терминатора» называют лучшим за всю историю франшизы

Тайный союз, а не ненависть: чего не показал «Великолепный век» о Михримах и Селиме

Москва, Турция и переезд в новый дом: что известно о продолжении сериала «Пингвины моей мамы» — премьера 14 ноября

«Эпоха игрушек закончилась»: трейлер «Истории игрушек 5» не обрадовал фанатов — наплевали на канон, да и злодей сомнительный

Демогоргон был лишь разминкой: откуда взялся Истязатель разума в «Очень странных делах» и почему он – самый кошмарный слуга Векны

Бежит быстро и красиво, но в никуда: новый «Бегущий человек» официально стал худшей экранизацией Кинга за 2025 год

В «Карнавальной ночи» Гурченко любой узнает: вот 6 других фильмов с актрисой – угадаете их по кадру? (тест)

Вы же не думали, что Хвататель мертв? В «Черном телефоне 3» не будет Финни и Гвен – Итан Хоук хочет затащить зрителей в Преисподнюю

«Почему Итадори такой тупой?»: спорим, вы не знали, кто из «Магической битвы» самый способный (спойлер: это не Годжо)

Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри