Михаил Калатозов
Награды
Награды и номинации Михаила Калатозова
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Михаила Калатозова
Каннский кинофестиваль 1958
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1960
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
