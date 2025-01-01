Меню
Награды и номинации Михаила Калатозова

Каннский кинофестиваль 1958 Каннский кинофестиваль 1958
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1960 Каннский кинофестиваль 1960
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
