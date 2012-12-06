Меню
Рай. Вера
Дата публикации: 6 декабря 2012
Рай. Вера – Анна-Мария, по профессии рентгенотехник, уверена, что рай там, где Иисус. Она посвящает весь свой отпуск миссионерской работе, чтобы Австрию можно было вернуть на путь добродетели. Ежедневно она совершает паломничество по Вене: ходит от дома к дому с полуметровой статуей девы Марии. В один прекрасный день, после многих лет отсутствия, домой возвращается ее муж, мусульманин из Египта, прикованный к инвалидному креслу. Теперь гимны и молитвы разбавляются ссорами и руганью.
6.5 Рай. Вера
Рай. Вера драма, 2012, Австрия / Франция / Германия
