Рай. Вера
– Анна-Мария, по профессии рентгенотехник, уверена, что рай там, где Иисус. Она посвящает весь свой отпуск миссионерской работе, чтобы Австрию можно было вернуть на путь добродетели. Ежедневно она совершает паломничество по Вене: ходит от дома к дому с полуметровой статуей девы Марии. В один прекрасный день, после многих лет отсутствия, домой возвращается ее муж, мусульманин из Египта, прикованный к инвалидному креслу. Теперь гимны и молитвы разбавляются ссорами и руганью.
