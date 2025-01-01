Меню
Ульрих Зайдль
Награды
Награды и номинации Ульриха Зайдля
Ulrich Seidl
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ульриха Зайдля
Каннский кинофестиваль 2012
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Best Film in Competition
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2001
Grand Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2022
Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Победитель
Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2013
Золотой берлинский медведь
Номинант
