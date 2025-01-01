Меню
Бьорк
Награды
Награды и номинации Бьорк
Björk
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Бьорк
Оскар 2001
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2001
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
