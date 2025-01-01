Меню
Пэттон Освальт
Награды
Награды и номинации Пэттона Освальта
Patton Oswalt
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Пэттона Освальта
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
