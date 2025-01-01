Меню
Персоны
Филипп де Брока
Награды
Награды и номинации Филипп де Брока
Philippe de Broca
Оскар 1965
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1972
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Берлинале 1960
Специальный приз – Лучшая комедия
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1961
Золотой берлинский медведь
Номинант
