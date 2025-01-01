Меню
Уолтер Хилл
Награды
Награды и номинации Уолтер Хилл
Walter Hill
Награды и номинации Уолтер Хилл
Каннский кинофестиваль 1980
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2022
Cartier Glory to the Filmmaker Award
Победитель
Graffetta d'Oro for Best Film
Номинант
Золотая малина 1987
Худший фильм
Номинант
Худший фильм
Номинант
