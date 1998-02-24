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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Каким вы хотите меня?

Каким вы хотите меня? (1998 - 1999)

How Do You Want Me?
Год выпуска 1998
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал BBC Two
Продолжительность сериала 4 часа 24 минуты
О чем сериал

Герои сериала «Каким вы хотите меня?» – обычная британская молодая пара, решившая сбежать на природу от городской суеты. Йэн Лайонс – успешный предприниматель, владеющий вечерним развлекательным клубом. Однако он отказывается от привычной жизни и работы ради своей возлюбленной Лизы. Вместе с девушкой он отправляется в ее родной захолустный городок Сноуфолл, чтобы жить рядом с ее семьей. Но родителям Лизы с первого взгляда не нравится Йэн, да и бизнес в этой глухой местности идет не очень успешно.

В ролях
В ролях
Марк Хип
Марк Хип
Питер Серафинович
Питер Серафинович
Дилан Моран
Шарлотта Коулман
Эмма Чэмберс
Фрэнк Финлей
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Каким вы хотите меня? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1998, 6 эпизодов
 
Каким вы хотите меня? - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1999, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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