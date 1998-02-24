Герои сериала «Каким вы хотите меня?» – обычная британская молодая пара, решившая сбежать на природу от городской суеты. Йэн Лайонс – успешный предприниматель, владеющий вечерним развлекательным клубом. Однако он отказывается от привычной жизни и работы ради своей возлюбленной Лизы. Вместе с девушкой он отправляется в ее родной захолустный городок Сноуфолл, чтобы жить рядом с ее семьей. Но родителям Лизы с первого взгляда не нравится Йэн, да и бизнес в этой глухой местности идет не очень успешно.