Ингрид Тулин
Ingrid Thulin
О персоне
Фильмография
Награды и номинации Ингрид Тулин
Каннский кинофестиваль 1958
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
