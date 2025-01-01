Меню
Награды и номинации Ингрид Тулин

Награды и номинации Ингрид Тулин

Ingrid Thulin
Награды и номинации Ингрид Тулин
Каннский кинофестиваль 1958
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
