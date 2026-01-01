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Айо Накадзима
Aoi Nakajima
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Персоны
Айо Накадзима
Айо Накадзима
Aoi Nakajima
Дата рождения
20 сентября 1945
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
16 мая 1991
Место рождения
Кумамото, Япония
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Империя чувств
(1976)
Фильмография Айо Накадзима
Жанр
Все
Драма
Ужасы
Год
Все
1976
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.7
Империя чувств
In The Realms Of Senses
ужасы, драма
1976, Япония / Франция
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