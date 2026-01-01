Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Маргит Лонтай
Margit Lontay
Киноафиша
Персоны
Маргит Лонтай
Маргит Лонтай
Margit Lontay
Дата рождения
27 июля 1918
Возраст
74 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
11 января 1993
Место рождения
Ходмезёвашархей, Венгрия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Мы никогда не умрём
(1993)
6.7
Чонтвари
(1980)
Фильмография Маргит Лонтай
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
1993
1980
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.6
Мы никогда не умрём
Sose halunk meg
комедия, драма
1993, Венгрия
6.7
Чонтвари
Csontvary
драма
1980, Венгрия
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667