Виктория Абриль
Награды
Награды и номинации Виктории Абриль
Victoria Abril
О персоне
Фильмография
Награды
Берлинале 1993
Берлинале 1993
Камера Берлинале
Победитель
Берлинале 1991
Лучшая актриса
Победитель
