«Смотришь на фото и не веришь»: как русская девушка Бонда выглядит в 52 года

Самой яркой ролью Изабеллы Скорупко стала русская программистка Наталья Семенова в очередной части приключений Джеймса Бонда «Золотой глаз». Благодаря этому фильму о талантливой актрисе узнал весь мир, но после в ее карьере уже не было таких успешных картин.

Так, например, в фильмографии знаменитости можно увидеть комедию «Клуб „Кошечка“» и сериал «Шпионка», который выходил на экраны с 2001 по 2006 годы. Продолжает актриса сниматься и сейчас, появляясь как в европейских, так и в голливудских проектах, а всего в ее карьере насчитывается чуть меньше 30 фильмов и сериалов.

Новостями Скорупко делится в своих социальных сетях, которые последнее время намного популярнее ее фильмов. На артистку подписано более 144 тысяч человек, которые осыпают ее комплиментами. Поклонников восхищает красота знаменитости: как уверены фанаты, артистка выглядит намного моложе своих лет.