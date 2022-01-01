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Постер к сериалу Огнем и мечом
Постер к сериалу Огнем и мечом
Постер к сериалу Огнем и мечом
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Киноафиша Сериалы Огнем и мечом
Огнем и мечом (1969 - 1969) Ogniem i Mieczem 16+
Год выпуска 1969
Страна Польша
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Прокатчик MEGOGO Studios
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Огнем и мечом» — крупный польский кинопроект, вышедший на экраны на рубеже XXI века. В основе лежит одноименная книга Генрика Сенкевича, рассказывающая о бунте под предводительством Богдана Хмельницкого. Сериал будет интересен всем поклонникам истории Восточной Европы. Украинский православный вожак поднимает восстание против короны. Сечь будет сражаться с ляхами и прибегнет к помощи татар. По всей стране поднимается волна боев, грабежей и насилия. На этом кровавом фоне за любовь прекрасной полячки борются шляхтич и атаман.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Домогаров
Александр Домогаров Jurko Bohun
Изабелла Скорупко
Изабелла Скорупко Helena Kurcewiczówna
Михал Жебровский
Михал Жебровский Jan Skrzetuski
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Огнем и мечом - Сезон 1 Сезон 1
1969, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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