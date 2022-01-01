«Огнем и мечом» — крупный польский кинопроект, вышедший на экраны на рубеже XXI века. В основе лежит одноименная книга Генрика Сенкевича, рассказывающая о бунте под предводительством Богдана Хмельницкого. Сериал будет интересен всем поклонникам истории Восточной Европы. Украинский православный вожак поднимает восстание против короны. Сечь будет сражаться с ляхами и прибегнет к помощи татар. По всей стране поднимается волна боев, грабежей и насилия. На этом кровавом фоне за любовь прекрасной полячки борются шляхтич и атаман.