Саймон Кэллоу
Награды
Награды и номинации Саймона Кэллоу
Simon Callow
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Саймона Кэллоу
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Берлинале 1991
Золотой берлинский медведь
Номинант
