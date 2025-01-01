Меню
Награды и номинации Саймона Кэллоу

Награды и номинации Саймона Кэллоу

Simon Callow
Награды и номинации Саймона Кэллоу
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999 Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Берлинале 1991 Берлинале 1991
Золотой берлинский медведь
Номинант
