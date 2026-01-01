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Награды и номинации Джо Рот

Joe Roth
Награды и номинации Джо Рот
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Номинант
 Best Feature Film
Номинант
 Best Feature Film
Номинант
 BAFTA Kids Vote - Feature Film
Номинант
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