Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Питер Челсом
Награды
Награды и номинации Питер Челсом
Peter Chelsom
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Питер Челсом
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Золотая малина 2002
Худший режиссер
Номинант
Одна фраза Бильбо в «Братстве кольца» запутала даже преданных фанатов Толкина: но этому есть логичное объяснение
Кинокритику Роджеру Эберту было трудно угодить, но эти 5 научно-фантастических фильма сумели: поставил им высшую оценку
Аниме «Стометровка» произвело фурор в Японии — скоро доберется и до нас: тот случай, когда проект можно и нужно смотреть с детьми
«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина
И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию
Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент
Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667