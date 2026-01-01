Оповещения от Киноафиши
«Кутюр»

О персоне
Фильмография
Мари Дельфино
Marieh Delfino
Киноафиша
Персоны
Мари Дельфино
Мари Дельфино
Marieh Delfino
Дата рождения
24 сентября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Каракас, Венесуэла
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.1
Джиперс Криперс 2
(2003)
5.7
Входите без стука
(2005)
5.1
Переполох в общаге 2: Семестр на море
(2006)
Фильмография Мари Дельфино
Жанр
Все
Драма
Комедия
Триллер
Ужасы
Год
Все
2006
2005
2003
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
5.1
Переполох в общаге 2: Семестр на море
Dorm Daze 2
комедия
2006, США
5.7
Входите без стука
Don't Come Knockin'
драма
2005, Франция / Германия / США
6.1
Джиперс Криперс 2
Jeepers Creepers II
триллер, ужасы
2003, США
Рецензия
4.8
Переполох в общаге
National Lampoon Presents Dorm Daze
комедия
2003, США
