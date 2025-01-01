Меню
Награды и номинации Марка Эдди

BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998 MTV Movie & TV Awards 1998
Best Dance Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
