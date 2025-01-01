Меню
Марк Эдди
Награды
Награды и номинации Марка Эдди
Mark Addy
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Марка Эдди
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Dance Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
